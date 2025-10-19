Corinthians bate Deportivo Cali e é hexacampeão da Libertadores Feminina

O Corinthians segue soberano no futebol feminino da América do Sul. Na tarde deste sábado (18), o time paulista conquistou o hexacampeonato da Libertadores ao vencer o Deportivo Cali nos pênaltis por 5 a 3, após empate sem gols no tempo normal, no estádio Florencio Sola, em Buenos Aires.

O primeiro tempo foi equilibrado. Érika e Duda Sampaio obrigaram boas defesas da goleira Agudelo, e o Corinthians chegou a marcar com Érika, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento de Vic Albuquerque. Na segunda etapa, as colombianas pressionaram e quase marcaram um gol olímpico, mas o time brasileiro resistiu até os pênaltis.

Nas cobranças, Zanotti, Vic, Thaís, Mariza e Johnson converteram. Pelo Cali, Ibargüen desperdiçou.

Hegemonia

As Brabas chegaram ao sexto título continental: 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. Assim, elas mantêm o incrível aproveitamento de 100% em finais, todas sem sofrer gols.

Em 17 edições, o Brasil soma 14 títulos: seis do Corinthians, três do São José, dois da Ferroviária, dois do Santos e um do Palmeiras. Os únicos campeões estrangeiros foram Colo-Colo (2012), Sportivo Limpeño (2016) e Atlético Huila (2018).

O título rendeu ao Corinthians 2,05 milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões). O Deportivo Cali levou 600 mil dólares (R$ 3,2 milhões), e a Ferroviária, terceira colocada, ficou com 300 mil dólares (R$ 1,6 milhão).

Com o resultado, o Corinthians garantiu vaga na Copa dos Campeões Feminina de 2026, que será disputada em Wuhan, na China. Além das Brabas, estão garantidos os seguintes clubes: Arsenal, Wuhan Jiangda WFC, Auckland United FC e Gotham FC

Fonte: CNN

