Corinthians bate Santos com gol de Yuri Alberto, afunda rival no Z4 e se aproxima do G6

Foto: Everton Okubo/assessoria | O Corinthians venceu o Santos na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, por 1 a 0, e afundou o rival no Z4 do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória, que coloca o Timão próximo ao G6, foi marcado por Yuri Alberto.

A equipe do Parque São Jorge pulou para o oitavo lugar na tabela de classificação, com 13 pontos. A distância para o sexto colocado Bahia é de apenas dois. O Peixe, por sua vez, fica estacionado na penúltima colocação, com cinco.

Corinthians e Santos agora viram a chave para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Timão mede forças com o Novorizontino, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase do torneio. A equipe de Dorival Júnior conta com a vantagem de 1 a 0 e precisa de um empate para avançar.

Já o Peixe viaja para Maceió e encara o CRB um dia depois, no Estádio Rei Pelé, às 21h30, por uma vaga nas oitavas de final. O Alvinegro Praiano não saiu do empate de 1 a 1 na primeira partida, disputada na Vila Belmiro, e terá que vencer para passar de fase.

O início do jogo foi estudado, com poucas chances de gol. O Santos, mesmo em má fase, tomou as rédeas e chegou com perigo pela primeira vez aos 20 minutos, quando Rollheiser recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Zé Ivaldo, que estava livre de marcação na pequena área, mas cabeceou para fora.

O Peixe teve mais uma oportunidade aos 32 minutos. Rollheiser cruzou na área e viu a defesa do Corinthians afastar mal, entregando a bola para Barreal. O argentino dominou dentro da área e chutou cruzado, assustando Hugo Souza.

O Timão cresceu na reta final do primeiro tempo e respondeu aos 39, através de Igor Coronado. O meia cobrou falta com firmeza e obrigou Gabriel Brazão a fazer boa defesa.

