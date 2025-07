Corinthians derrota Palmeiras e sai na frente nas oitavas da Copa do Brasil

Lucas Evangelista disputa a posse da bola. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Gol de Memphis dá vantagem ao Timão, mas Verdão criou chances e terá jogo decisivo em casa

Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, na noite de quarta-feira (30), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O gol da vitória foi marcado por Memphis aos 33 minutos do segundo tempo, após jogada rápida de falta.

RESUMO

O clássico foi disputado na Neo Química Arena e teve chances para ambos os lados. No primeiro tempo, Yuri Alberto perdeu um pênalti para o Corinthians, enquanto o Palmeiras quase marcou com Giovani.

Na segunda etapa, o Verdão pressionou em busca do empate, mas teve um gol anulado por impedimento. Antes do jogo de volta, Corinthians e Palmeiras têm compromissos pelo Brasileirão no domingo.

Com o resultado, o Corinthians leva vantagem do empate para o jogo de volta, marcado para a próxima semana no Allianz Parque. O Alviverde precisa vencer por dois gols para garantir a vaga direto, ou por um gol para forçar a decisão nos pênaltis.

O clássico começou equilibrado, com as duas equipes criando chances claras de gol. Aos 19 minutos da primeira etapa, o árbitro marcou pênalti para o Corinthians, após revisão do VAR identificar toque irregular de Gustavo Gómez em Memphis.

Yuri Alberto cobrou, mas Weverton fez uma grande defesa. O Palmeiras respondeu no fim do primeiro tempo com boa finalização de Giay, que quase resultou em gol, salvo em cima da linha pelo zagueiro André Ramalho.

Na volta do intervalo, o Verdão mostrou força ofensiva e passou a pressionar mais, buscando o empate.

O Corinthians, no entanto, aproveitou a desatenção do adversário em uma cobrança rápida de falta, com Garro acionando Matheuzinho na ponta direita. O lateral cruzou para Memphis, que cabeceou firme para abrir o placar.

O Palmeiras quase empatou aos 36 minutos, quando Maurício recebeu passe de Gustavo Gómez e finalizou para o gol.

O lance foi anulado pelo VAR por impedimento milimétrico, mantendo a vantagem do Timão. Até o apito final, o Verdão buscou o gol, mas não conseguiu superar a boa marcação corintiana.

O Corinthians, por sua vez, conseguiu aproveitar as oportunidades que teve e pode administrar a vantagem na volta.

Antes do duelo de volta, o Corinthians tem Fortaleza, em casa, domingo (3), às 15h (horário de MS). Já o Palmeiras viaja para a Bahia, onde encara o Vitória no mesmo dia, mas às 18h30

