Hugo pega pênalti de Veiga, Corinthians é campeão paulista e impede tetra do Palmeiras

(foto: assessoria) – Seis anos depois, a torcida do Corinthians enfim pode gritar “é campeão”. O Timão segurou a vantagem da ida, ficou no empate sem gols com Palmeiras na noite desta quinta-feira, com direito a pênalti defendido por Hugo Souza, e conquistou o título do Campeonato Paulista pela 31ª vez, levando os mais de 48 mil torcedores que quebraram o recorde de público da Neo Química Arena ao delírio. O clube, assim, encerra o incômodo jejum sem levantar um troféu e evita o inédito tetra do rival.

O time de Ramón Díaz levou um susto e quase se complicou no segundo tempo da decisão. Quando o jogo parecia controlado, Félix Torres vacilou na marcação e acabou cometendo um pênalti em Vitor Roque. Entretanto, o goleiro Hugo Souza agarrou a cobrança de Raphael Veiga e manteve o placar zerado, garantindo o troféu estadual.

Com a 31ª conquista, o time do Parque São Jorge abre larga vantagem como maior campeão do Estado. A equipe agora está cinco taças à frente do Palmeiras, segundo colocado da lista com 26 títulos. Santos e São Paulo vêm logo atrás, empatados com 22.

O Corinthians não tem muito tempo para festejar, uma vez que retorna a campo já neste domingo. A partir das 20h (de Brasília), o Timão mede forças com o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Do outro lado, o Palmeiras recolhe os cacos e se prepara para a estreia na Série A do Brasileirão. O Verdão inicia sua trajetória na competição diante do Botafogo, também no domingo, às 16h, no Allianz Parque.

O jogo – Os primeiros minutos do Derby foram de muita transpiração, alguns tumultos, mas pouquíssima inspiração. Em vantagem, o Corinthians não se expôs e dificultou a construção de jogadas do Palmeiras, que não conseguia levar perigo ao gol de Hugo Souza.

A única chance de gol da etapa inicial surgiu aos 26 minutos. Após uma bela troca de passes, Rodrigo Garro recebeu com liberdade na entrada da área e, mesmo com pouco ângulo, soltou um foguete em direção à meta de Weverton. A bola explodiu na trave e se perdeu pela linha de fundo.

O Alviverde tentou sair para o jogo, mas esbarrou em muitos erros de passe e em uma noite, até então, apagada de Estêvão. A equipe de Abel Ferreira rodava a bola de um lado para o outro, mas o Timão não cedeu espaços, e o goleiro Hugo Souza praticamente não trabalhou.

A partida estava sob controle do Corinthians, mas Félix Torres, aos 22 minutos, quase colocou tudo a perder. O zagueiro vacilou na marcação e acabou cometendo um pênalti em Vitor Roque. O VAR demorou, mas confirmou a penalidade após alguns minutos de revisão.

Raphael Veiga foi o responsável pela cobrança, mas bateu mal e viu Hugo Souza agarrar. A defesa incendiou a torcida alvinegra, que cantou alto nos minutos restantes e conduziu o Timão a mais um título paulista.

Fonte:Gazeta Esportiva /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/03/2025/06:34:30

