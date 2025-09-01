Corinthians e Palmeiras ficam no empate em clássico do Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro 2025: Corinthians x Palmeiras. — Foto: Roberto Casimiro/Fotoarena/Agência O Globo

O empate por 1 a 1 acabou sendo pior para o alviverde, que perdeu a chance de diminuir a desvantagem para o líder Flamengo.

No sétimo dérbi do ano, o Corinthians se viu em apuros na Neo Química Arena logo aos 11 minutos, depois de Charles pisar na perna de Flaco López dentro da área. Pênalti, que Vitor Roque converteu para o Palmeiras.

O alviverde seguiu melhor no jogo e teve chances para ampliar, mas quem balançou a rede foi o Corinthians. Aos 25 minutos, Garro cobrou falta para a área, Gustavo Henrique desviou e Piquerez, contra, mandou para as redes.

O Palmeiras não esmoreceu e seguiu em cima dos corintianos, parando, no entanto, nos erros de finalização e no goleiro Hugo Souza. Na etapa complementar o domínio palmeirense já não foi tão marcante e a partida ficou mais equilibrada. Ainda assim, ninguém conseguiu mexer no placar e o 1 a 1 permaneceu, para tristeza do técnico do alviverde, Abel Ferreira:

“Sentimento de derrota, perdemos dois pontos, quando fomos claramente superiores na primeira etapa”

Do outro lado, Dorival Júnior exaltou a superação e entrega dos jogadores:

“Positivo é o espírito de luta, valentia, entrega e dedicação. E nós tivemos que suportar uma pressão muito grande em razão também de tudo que nós passamos nestes últimos jogos”

Com os resultados da rodada, o Palmeiras não só não aproveitou o tropeço do Flamengo contra o Grêmio, como ainda caiu para a terceira posição, ficando atrás do Cruzeiro também.

O Santos foi outro que jogou nesse domingo (31). Contra o Fluminense, na Vila Belmiro, o Peixe teve a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda. Se o primeiro tempo da partida foi ruim para os dois times, na segunda etapa o Santos cresceu no jogo e teve as melhores oportunidades. As conclusões, contudo, deixaram a desejar e o duelo terminou empatado, por 0 a 0. Apesar do resultado ruim, que deixa os santistas com o mesmo número de pontos do Vitória, que está na zona de rebaixamento, o novo comandante santista se mostrou otimista:

“Sei o quão difícil é essa situação. Sei o momento e sei a realidade. Mas sei também toda a capacidade que têm o clube a cidade”

