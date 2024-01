Corinthians fecha com a VaideBet o maior patrocínio máster do Brasil: R$ 360 milhões

Contrato será de três anos, com pagamento de R$ 120 milhões por temporada.

O Corinthians fechou o maior patrocínio máster da história do futebol brasileiro. O clube chegou a um acordo com a casa de apostas VaideBet para um contrato de três anos no valor total de R$ 360 milhões.

A VaideBet pagará R$ 120 milhões por temporada para ocupar o espaço na camisa do Corinthians, que desde 2021 é da Hypera Pharma (Vitaminas Neo Química). A atual patrocinadora paga cerca de R$ 22 milhões anuais ao clube (o acordo foi fechado em R$ 17 milhões, mas sofreu correção).

Além da camisa do time principal, o acordo contempla patrocínios das equipes feminina, de e-sports e de base.

Atualmente, Flamengo e Palmeiras possuem os maiores patrocínios do Brasil. O Rubro-Negro fechou contrato de dois anos com a Pixbet por R$ 170 milhões (R$ 85 milhões por temporada).

Já o clube alviverde tem contrato de R$ 81 milhões fixos com a Crefisa, podendo chegar a R$ 120 milhões com bônus por títulos – em 2023, foram R$ 95 milhões ao todo com as conquistas da Recopa, do Paulista e do Brasileiro.

No fim do ano passado, sob o comando do então presidente Duilio Monteiro Alves, o Corinthians alinhou acordo com a Pixbet por R$ 75 milhões por ano. Porém, o presidente eleito Augusto Melo pediu para que o acordo não fosse concretizado por ter uma proposta maior.

A Pixbet tem contrato para estampar a marca nos ombros da camisa do Corinthians até o fim de 2025, mas o vínculo deve ser rompido, para que a VaideBet tenha exclusividade no uniforme alvinegro.

Com este novo acordo, o Corinthians fica mais próximo da meta de Augusto Melo de arrecadar R$ 200 milhões em patrocínios no uniforme.

Veja os atuais contratos de patrocínio do Timão para o time masculino:

Vitaminas Neo Química – Máster – Dezembro de 2025;

Banco BMG – Mangas – Dezembro de 2026;

Pixbet – Ombros – Dezembro de 2025;

Cartão de Todos – Meiões – Dezembro de 2024;

UniCesumar – lado esquerdo frontal do calção – Fevereiro de 2024;

Lukma – parte traseira do calção – Março de 2024

Tele Sena – barra frontal da camisa – Junho de 2024

EZZE seguros – parte superior das costas – tempo não divulgado.

