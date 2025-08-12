Corinthians perde para o Juventude no Brasileirão

Campeonato Brasileiro 2025: Juventude x Corinthians. — Foto: AntÃ´nio Machado/Fotoarena/Agência O Globo

Com a derrota, por dois a um, o alvinegro chegou a cinco jogos sem vencer no Brasileirão.

Em Caxias do Sul o Corinthians buscava contra o Juventude aproveitar o bom momento após a classificação contra o Palmeiras na Copa do Brasil e encerrar a incômoda marca de quatro jogos sem vitória no Brasileiro.

O primeiro tempo era de poucas emoções até que aos 26 minutos Taliari, de cabeça, fez 1 a 0 para o time gaúcho.

Os corintianos não esboçaram reação e voltaram até piores na etapa complementar, sofrendo o segundo gol aos 35 depois de finalização de Matheus Babi.

Nos minutos finais, Romero foi expulso e Matheuzinho descontou de falta, mas não houve tempo para buscar o empate. Para o técnico Dorival Júnior a atuação foi muito ruim e preocupa:

“A maneira como tudo aconteceu hoje nos deixa muito preocupados em razão daquilo que a equipe vinha produzindo e que deixou de fazer na noite de hoje. Podem ter certeza que não vai faltar trabalho para que possamos recuperar essa condição. Nós precisamos melhorar em todos os aspectos”

Nesta terça-feira (12), o São Paulo entra em campo pelas oitavas de final da Libertadores. Às 21h30 o tricolor encara o Atlético Nacional em Medellín na Colômbia.

O técnico Hernán Crespo deverá mandar a campo uma equipe muito parecida com aquela que venceu o Vitória no sábado.

As exceções devem ser Cédric na vaga de Maik Alisson no lugar de Rodriguinho e Luciano, que volta aos titulares ou na vaga de André Silva ou na de Ferreirinha.

Na quinta-feira (14), também pela Libertadores, o Palmeiras joga com o Universitario em Lima, no Peru.

O alviverde ainda aguarda para saber se o zagueiro Bruno Fuchs reunirá condições de jogo depois de se recuperar de lesão. O também defensor Murilo, porém, ficou no banco contra o Ceará e deverá ser titular.

Já o Santos volta a atuar no domingo pelo Brasileirão. O Peixe jogará novamente no MorumBis, agora contra o Vasco da Gama.

