Corinthians perde por 2 a 1 para o Internacional

(Imagem© Lance! Media Group) – Em um início de noite que marcou a despedida do lateral-esquerdo Fábio Santos do futebol profissional, o Corinthians não conseguiu honrar a carreira do ala e perdeu por 2 a 1 para o Internacional, na Neo Química Arena, neste sábado (2).

A partida foi a última do Timão em casa na temporada e deu fim a um tabu de 14 anos do Colorado sem vencer o Time do Povo em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 2 INTERNACIONAL

CAMPEONATO BRASILEIRO – 37ª RODADA

Data e horário: 2 de dezembro de 2023, às 18h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

Árbitro de vídeo: Daniel Victor Costa Silva (MG)Público e renda: 40.583 pessoas | R$ 2.558.532,00

Cartões amarelos: Gil e Moscardo (Corinthians); Igor Gomes (Internacional)

Cartões vermelhos: Lucas Veríssimo (Corinthians)

GOLS: 0-1 Maurício (34’/1T); 1-1 Romero (12’/2T); 1-2 Wanderson

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos (Matheus Bidu, 24’/2T); Gabriel Moscardo, Maycon, Renato Augusto (Pedro, 24’/2T) e Giuliano (Matheus Araújo), Ángel Romero e Giovane (Wesley, intervalo).Técnico: Mano Menezes

INTERNACIONAL

Sergio Rochet; Fabrício Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Aránguiz (Thauan Lara, 41’/2T), Bruno Henrique (Gustavo Campanharo, 27’/2T), Maurício, Alan Patrick (Gabriel, 42’/2T); Wanderson (Carlos de Pena, 27’/2T) e Enner Valência. Técnico: Diego Aguirre

Fonte:Lance/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/12/2023/07:57:39

