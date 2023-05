Corinthians perde chances, toma gol do Flamengo nos acréscimos e aumenta jejum com Luxa

O Corinthians perdeu para o Flamengo por 1 a 0 na tarde deste domingo, no Maracanã, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão criou chances de gol ao longo dos 90 minutos, mas não foi eficiente e foi castigado nos acréscimos com gol de Léo Pereira. Com a derrota, o técnico Vanderlei Luxemburgo chega a seis jogos sem vencer pela equipe alvinegra.

Além disso, o revés mantém o Corinthians com cinco pontos, na 17ª colocação do Brasileirão. Já o Flamengo pula para a sexta posição, com 12 unidades conquistadas.

Agora, o Corinthians entra em campo na próxima quarta-feira, contra o Argentinos Juniors, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo será às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires. O Flamengo, por sua vez, encara o Ñublense, em mesmo dia e horário.

O primeiro tempo foi equilibrado no Maracanã. Como imaginado, o Corinthians não fez questão de ter a posse de bola e esperou o Flamengo no campo de defesa. Com essa proposta, a equipe de Luxemburgo conseguiu fechar os espaços e ter boas escapadas em velocidade.

A primeira grande chance de gol da partida foi do Timão, aos 28 minutos. Em jogada de velocidade, Adson encontrou Róger Guedes na direita, sem marcação. O camisa 10 finalizou sem direção, mas Yuri Alberto quase alcançou a bola para empurrá-la para o fundo das redes.

O Flamengo foi levar perigo para a meta do Corinthians apenas nos acréscimos da primeira etapa. Gabigol finalizou na entrada da área para defesa de Cássio e, pouco tempo depois, Victor Hugo costurou lance no meio-campo e chutou com perigo, levantando a torcida rubro-negra presente.

No segundo tempo, no entanto, quem começou com tudo foi o Corinthians. Logo aos três minutos, o goleiro Santos repôs errado a bola e depois “concertou” o lance fazendo duas defesas em chutes de Yuri Alberto e Róger Guedes. Pouco tempo depois, o camisa 9 teve outra chance, de cabeça, mas finalizou para fora.

O Corinthians se manteve melhor nos minutos seguintes e a torcida do Flamengo foi mostrando impaciência com jogadores como Gerson e Vidal, além do técnico Jorge Sampoli. O Timão tirou proveito do nervosismo dos mandantes e pouco sofreu defensivamente por grande parte da etapa final.

Nos minutos finais, mesmo sem grande atuação, o Flamengo chegou ao gol da vitória com o zagueiro Léo Pereira. Everton Cebolinha fez jogada individual pelo lado esquerdo e cruzou na cabeça do defensor, que “virou atacante” no abafa dos acréscimos.

