Corinthians sai na frente contra o Athletico-PR nas quartas de final da Copa do Brasil

Copa do Brasil 2025: Athletico-PR e Corinthians. — Foto: Carlos Pereyra/

O alvinegro foi a Curitiba e volta com uma vitória por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil entre Athletico Paranaense e Corinthians era mais importante para o Furacão. Afinal, a equipe era a mandante e precisava fazer valer o fator casa para não ter que decidir a classificação na Neo Química Arena.

Mesmo assim, o Corinthians ficou mais com a bola no primeiro tempo e acabou dando justamente o que o Athletico queria: contragolpes perigosos.

Na etapa complementar o alvinegro mudou: passou a jogar com três zagueiros e quis menos a bola e aos 12, Vitinho inverteu, Matheuzinho cruzou e Gui Negão abriu o marcador. O Athletico reagiu pouco depois e chegou a empatar, mas o gol de Benavidez foi anulado por toque de mão no início da jogada.

Até o apito final o Furacão seguiu em cima do Corinthians, parando, no entanto, nos erros de finalização e no goleiro Hugo Souza.

Após a partida o técnico Dorival Júnior comentou a mudança feita no intervalo

“Quando todos falam que quando você coloca 3 zagueiros o time fica defensivo, digo que ao contrário. Nós ganhamos ofensividade, adiantamos um pouco a nossa marcação e com isso encontramos o nosso gol. Acho que foi fundamental.

Naturalmente depois disso tivemos uma queda no rendimento, principalmente rendimento físico, em razão também da última partida que fizemos, há dois dias e meio, um jogo muito pesado em São Januário, muito difícil, bem complicado…”

O alvinegro volta a campo, no domingo (31) para encarar o Palmeiras, na Neo Química Arena.

O São Paulo entra na reta final de preparação para o duelo fora de casa contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, no sábado à noite (30). Nessa quarta-feira (27), o lateral-esquerdo Wendell foi a campo e se aproximou de um retorno à equipe após se recuperar de lesão na coxa. O zagueiro Arboleda também deu passo adiante em recuperação, mas ainda vai precisar de mais tempo para voltar.

Já o Santos treina para enfrentar o Fluminense, na Vila Belmiro, em jogo que marcará a estreia do novo técnico, Juan Pablo Vojvoda. Nessa quarta-feira (27), a equipe seguiu sem o atacante Neymar, que está se recuperando de um edema na coxa e por isso há dúvidas sobre a presença dele na partida de domingo (31).

