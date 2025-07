Corinthians sofre empate do América-MG no fim e fica à beira da eliminação no Brasileirão Sub-20

Foto: Reprodução | Na tarde desta quarta-feira, o Corinthians empatou com o América-MG, por 1 a 1, na Fazendinha, pela 17ª rodada do Brasileirão Sub-20. O gol alvinegro foi marcado por Nícollas Melo, e Luiz Felipe empatou para os mineiros.

O Corinthians teve dificuldades nos primeiros minutos para se encontrar no jogo. A equipe ainda precisou ser salva por Matheus Corrêa, que defendeu cobrança de pênalti e manteve a primeira metade zerada.

Na volta do intervalo, o clube alvinegro encontrou um gol cedo com Nícollas, aproveitando esforço de Araújo para dar respiro à equipe. O elenco comandado por Orlando Ribeiro precisou segurar o ímpeto adversário e conseguiu até os acréscimos. Matheus Corrêa saiu errado e a bola sobrou para Luiz Felipe após toque na trave, empurrando para o gol vazio.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 19 pontos, ocupando a 14ª colocação. A equipe está seis pontos atrás do próprio América-MG, que abre o G8, zona de classificação ao mata-mata, com 25, faltando duas rodadas para o fim da primeira fase. A equipe torce para um tropeço do Vasco da Gama, que enfrenta o Cuiabá, para não ser eliminada nesta rodada.

Anota aí, Fiel! O Timãozinho volta a campo no próximo sábado, dia 12. Às 15h, os Filhos do Terrão recebem o Referência FC, na Fazendinha, pela 11ª rodada do Paulista da categoria.

Escalação

Orlando Ribeiro promoveu algumas modificações entre os titulares, caso do goleiro Matheus Corrêa na vaga de Cadu — Gustavo Baiano cumpriu suspensão e Vera sentiu a posterior da coxa direita. O Corinthians iniciou com: Matheus Corrêa; Caipira, Gama, Lorenzo e Denner; Pedro Thomas, Guilherme Pires e Dieguinho; Kauê Furquim, Nícollas e Araujo.

O banco de reservas teve as seguintes opções: Cadu, Yago Cândido, Rodrigo Richard (Gelado), Caraguá, André Luiz, João Vitor Jacaré, Drude, Gui Bom, Leo Agostinho, Robert Lopes, Luiz Fernando e Pellegrin.

O América, por sua vez, iniciou com: Lecce; Arthur Yan, Luiz Felipe e Thallyson e Kauê Ricardo; Otávio, Cauê Machado e Jhonatan Lima; Yago Souza, Kaíque Zízero e Jhonnatan Silva.

O jogo

Primeiro tempo

Apesar da necessidade da vitória, o Corinthians não assumiu o protagonismo no início do jogo. O América trabalhava pelo chão desde a defesa e encontrava espaços entre o meio e a defesa alvinegra, que tinha dificuldades para roubar a bola.

A primeira finalização veio dos pés dos visitantes. Jhonatan Lima recebeu na entrada da área, aos sete minutos, trouxe para a perna esquerda e bateu colocado. O disparo saiu por cima do gol.

O Timãozinho começou a ficar mais à vontade a partir dos 15 minutos, sobretudo com as tramas ofensivas pela direita. Caipira e Kauê Furquim formavam combinações de ultrapassagem e jogadas em velocidades, sendo que uma delas parou em corte preciso da defesa adversária.

Aos 22 minutos, o clube alvinegro teve sua principal ocasião. Nícollas roubou de Arthur Yan e armou contragolpe em três contra dois. Apesar das opções de passe, ele preferiu arriscar de fora da área, batendo fraco para a defesa de Lecce. No minuto seguinte, Dieguinho conseguiu a mesma oportunidade, mas dentro da área, finalizando errado com o pé direito.

Yago Souza fez grande jogada individual aos 31, passando por três marcadores até ser derrubado na área por Pedro Thomas. Na cobrança, o próprio camisa 10 foi para a batida, mas chutou fraco e Matheus Corrêa acertou o canto para salvar o Timão.

A bola parada virou uma das ameaças do Corinthians. Aos 39 minutos, o desvio da primeira trave chegou em Nícollas, que estava livre na segunda trave. No entanto, o atacante testou torto e perdeu chance clara.

O Corinthians esboçou uma pressão em busca do gol, mas não tirou o placar do zero.

Segundo tempo

Logo na volta do intervalo, o América por pouco não anotou um golaço. Em arrancada pela esquerda, o bate-rebate na área sobrou para Jhonatan Lima, que emendou uma bicicleta, mas jogou à direita da meta.

Aos três minutos, o Corinthians respirou na partida. Em jogada pela esquerda, Araujo dividiu com o goleiro, que não segurou a bola na pequena área. A bola ficou viva para Nícollas, que dominou e disparou para o gol vazio. 1 a 0 Corinthians!

O América precisava se soltar e começou a ameaçar a defesa corinthiana. Matheus Corrêa precisou trabalhar em uma das finalizações, sendo seguidopor um chute sem direção dos visitantes.

Aos dez minutos, Orlando Ribeiro fez as três primeiras mexidas na equipe. Luiz Fernando, Leo Agostinho e André Luiz foram acionados nas vagas de Araujo, Kauê Furquim e Nícollas. O primeiro deles criou boa oportunidade em cobrança de falta, mandando à esquerda de Lecce, e depois com chute da entrada da área.

O técnico corinthiano precisou fazer mais uma modificação, desta vez forçada. Guilherme Gama sentiu a coxa após um carrinho e deu lugar a Yago Cândido. Matheus Corrêa, enquanto isso, seguia sendo um paredão e impedindo as chances dos visitantes.

O Timão passou a ficar mais retraído, apostando nos contra-ataques, e deu chances ao América. Matheus Corrêa precisou trabalhar mais uma vez em chute sem ângulo de Jhonatan, aos 30 minutos.

Orlando Ribeiro mexeu pela última vez aos 35. Rodrigo Richard e Caraguá foram acionados nos lugares de Denner e Pires. Logo após a mexida, Luiz Fernando teve a chance de ampliar, ao receber de André na frente da área, mas finalizou sem força.

O América passou a ir para o tudo ou nada, levantando bolas na área sempre que possível. Com três zagueiros a postos, o Corinthians se defendia da forma que dava, afastando as bolas sem pensar duas vezes.

Nos acréscimos, o empate veio de maneira dolorida. O América Mineiro teve um escanteio ao seu favor e Matheus Corrêa subiu mal, vendo o cabeceador mandar na trave. Após bate e rebate dentro da área Karlos Samuel apareceu para finalizar e balançar as redes. 1 a 1.

Ficha técnica de Corinthians 1 x 1 América-MG

Competição: Campeonato Brasileiro Sub-20

Local: Estádio Alfredo Schürig, São Paulo, SP

Data: 09 de julho de 2025 (quarta-feira)

Horário: 15h00 (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Fernandes Junior

Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira e Gabriel Rodrigues Santos

Gols: Nícollas (Corinthians); Luiz Felipe (América-MG)

Cartões amarelos: Caipira, Guilherme Gama, Pedro Thomas e Guilherme Pires (Corinthians)

Cartão vermelho: Matheus Corrêa (Corinthians)

Público: 330 torcedores

CORINTHIANS: Matheus Corrêa; Caipira, Lorenzo, Guilherme Gama (Yago Candido), Denner (Rodrigo Richard), Pedro Thomas, Guilherme Pires (Caraguá), Dieguinho, Kauê Furquim (André), Nícollas (Léo Agostinho) e Nicolas Araújo (Luiz Fernando).

Técnico: Orlando Ribeiro

AMÉRICA-MG: Lecce; Arthur Yan (Kappel), Luiz Felipe, Thallyson, Kauê Ricardo, Otávio (Julio), Cauê Machado (Carlos), Jhonatan Lima, Yago Souza (Gabriel Pfeifer), Kaíque Zízero (Ariel) e Jhonnatan Silva (Bernardo).

Técnico: João Batista

Fonte: Meu Timão

