Corinthians supera Juventude e segue vivo na Copa do Brasil;Vasco venceu o Athletico-PR

Vasco venceu o Athletico-PR nos pênaltis para chegar às semifinais

Empurrado pela sua Fiel torcida, o Corinthians derrotou o Juventude por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (11), e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. O Timão garantiu a vaga porque devolveu o revés de 2 a 1 que sofreu no confronto de ida das quartas de final.

Agora o Corinthians aguarda a partida entre Bahia e Flamengo, na próxima quinta-feira (12) no estádio do Maracanã, para conhecer o seu adversário na semifinal da competição. Na partida de ida o Rubro-Negro triunfou por 1 a 0 mesmo atuando em Salvador.

Precisando vencer, o Corinthians abriu o placar logo aos 28 minutos, com o paraguaio Ángel Romero com chute cruzado. Mas o Juventude mostrou coragem e conseguiu igualar antes do intervalo. Aos 40 minutos o goleiro Hugo Souza acabou desviando a bola para o gol defendido por ele mesmo após Alan Ruschel levantar a bola na área.

Após o intervalo o Corinthians assumiu o controle da partida e conseguiu garantir o resultado necessário para a classificação graças a gols de Zé Marcos (contra aos 36 minutos) e de André Ramalho (aos 51 minutos).

Classificação nos pênaltis

Outra equipe a avançar para as semifinais da Copa do Brasil nesta quarta foi o Vasco, que, após ser derrotado pelo Athletico-PR por 2 a 1 em Curitiba, garantiu a classificação ao vencer a disputa de pênaltis por 5 a 4.

A vaga teve que ser disputada nas penalidades máximas porque na ida, em São Januário, o Cruzmaltino venceu por 2 a 1.

Na próxima etapa da competição o Vasco mede forças com quem passar entre São Paulo e Atlético-MG.

