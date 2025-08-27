Corinthians terá Memphis Depay contra o Athletico Paranaense pela Copa do Brasil

Memphis Depay, em partida pelo Corinthians — Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Recuperado de lesão, o holandês deverá ficar no banco de reservas diante do Furacão, no primeiro duelo das quartas de final da competição.

O Corinthians tem um trunfo inesperado para a partida desta quarta-feira (27) contra o Athletico Paranaense, às 21h30, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O atacante Memphis Depay treinou sem limitações nesta terça-feira e vai integrar o grupo que disputa o primeiro confronto em Curitiba. A expectativa, no entanto, é de que ele inicie no banco, com Kayke e Gui Negão sendo mantidos como titulares.

Desta forma, o Corinthians só não será o mesmo da vitória contra o Vasco pela necessidade de substituir Raniele, que está suspenso na Copa do Brasil.

Rodrigo Garro, que começou o último jogo no banco, deverá ficar com essa vaga e formar o setor de meio com Maycon, Charles e Breno Bidon. O jogo da volta contra o Furacão ocorrerá no dia 10 de setembro, na Neo Química Arena.

O Santos apresentou, nessa terça-feira (26), o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Em seu primeiro contato com os jornalistas, influenciadores e torcedores, o profissional de 50 anos disse que Neymar é solução e não problema, afirmou que o grupo de jogadores é bom e que o momento é de olhar para os próprios objetivos e urgências, mas sem desespero

“Estou convencido de que temos um bom elenco, um treinador novo e isso estimula jogadores também. É nesse caminho que iremos, sem desviar a vista e focando no urgente. O urgente é conseguir o resultado, e sabemos disso. Sem desespero, logicamente”

O São Paulo já começou a se preparar para o próximo duelo pelo Brasileirão. No sábado à noite o tricolor encara o Cruzeiro fora de casa. O principal desfalque em relação ao último jogo será o centroavante André Silva, que lesionou os ligamentos do joelho e que não vai mais atuar nesta temporada. Se quiser manter o esquema com um homem de área, o técnico Hernán Crespo terá que escalar o argentino Dinenno.

Já o Palmeiras mira o clássico contra o Corinthians no domingo na Neo Química Arena. O alviverde contará novamente com Aníbal Moreno, que foi desfalque por suspensão diante do Sport.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/08/2025/07:09:56

