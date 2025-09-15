Corinthians vence Cruzeiro e é campeão do Brasileirão Feminino 2025

Cruzeiro e Corinthians são finalistas do Campeonato Brasileiro Feminino 2025 — Foto: Cris Mattos / Staff Images Woman / CBF

No jogo de ida, no último domingo (7), os times empataram e a partida na Arena Independência, em Belo Horizonte, ficou em 2 a 2.

O Corinthians conquistou o sétimo título do Brasileirão, o sexto seguido. As Brabas venceram o Cruzeiro por 1 a 0, na Néo Química Arena, com gol de Thaís Ferreira, e fez 3 a 2 no agregado.

A partida estabeleceu um novo recorde de renda no futebol feminino de clubes do Brasil: a final rendeu ao Corinthians R$ 1,2 milhão reais. O público passou a ser o terceiro da modalidade no país: 41.130 torcedores.

No jogo de ida, no último domingo (7), os times empataram e a partida na Arena Independência, em Belo Horizonte, ficou em 2 a 2.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2025/07:08:28:43:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...