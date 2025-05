Corinthians vence Novorizontino e avança na Copa do Brasil

Lance de Corinthians x Novorizontino, pela Copa do Brasil • Reprodução/X/ @CopaDoBrasilCBF – LEO BARRILARI/Gazeta Press

Em jogo morno, Yuri Alberto marcou gol nos acréscimos.

Na noite desta quarta-feira (21), o Corinthians se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão voltou a vencer o Novorizontino por 1 a 0, e o único da partida disputada na Neo Química Arena foi marcado por Yuri Alberto, aos 48 minutos da segunda etapa.

Em uma partida morna, sem grandes chances, o Timão venceu e garantiu a classificação para a próxima fase. No jogo de ida, o time treinado por Dorival Júnior venceu por 1 a 0, fora de casa, e por isso tinha a vantagem da igualdade nesta quarta na Arena.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de poucas emoções, com o Novorizontino gerando mais perigo que os donos da casa. A primeira e única chance do Timão foi com Raniele, que invadiu a área após boa jogada coletiva e bateu fraco para a defesa de Airton.

Do outro lado, Jean Irmer deu dois bons chutes e levou perigo contra o gol de Hugo Souza. O goleiro do Corinthians ainda fez boa defesa após bom contra-ataque do Tigre, aos 27 minutos. O Timão melhorou nos últimos minutos, mas pouco criou e não levou perigo.

Na segunda etapa, o time de Dorival Júnior voltou melhor, mas foi a equipe visitante que assustou. De longe, Waguininho arriscou de longe e viu a bola passar rente a trave direita de Hugo Souza.

Depois de um começo mais agitado, a partida voltou a ficar morna e sem chances para os dois lados. Aos 48 minutos, Yuri Alberto recebeu na área, cortou o zagueiro e bateu cruzado para fazer um golaço na Arena.

Próximos jogos

O Corinthians volta a jogar no próximo sábado (24). Às 21h (de Brasília), o Timão encara o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No domingo (25), o Novorizontino recebe o Paysandu, pela 9ª rodada da Série B.

