Corinthians vence o Athletico-PR e está nas semifinais da Copa do Brasil

Copa do Brasil 2025: Corinthians x Athletico-PR — Foto: REBECA SCHUMACKER/Agencia Enquadrar/Agencia O Globo

O alvinegro jogava pelo empate em casa, mas bateu o Furacão, por 2 a 0, com gols de Garro e Gui Negão.

Em casa, o Corinthians jogava pelo empate contra o Athletico-PR para avançar às semifinais da Copa do Brasil.

O alvinegro começou melhor, mas tomou um susto, quando Viveros roubou a bola e carregou até o gol corintiano.

O VAR, no entanto, anulou o lance por falta. A partida então passou a ser equilibrada e o Corinthians aproveitou: após roubada de bola de Gui Negão, Garro driblou o goleiro e fez. No segundo tempo, o Furacão se lançou à frente e o alvinegro, com Gui Negão, fez o segundo. Houve tempo ainda para Hugo Souza pegar um pênalti na reta final do jogo. Para o técnico Dorival Júnior, a classificação reflete o crescimento da equipe:

“Nós estamos aí com pelo menos mais seis ou sete garotos sendo preparados, trabalhando diariamente, evoluindo em muitos conceitos, assim como todos esses jogadores de modo geral vem numa crescente. Estou muito satisfeito com o que nós temos visto individualmente de cada jogador, no entendimento que eles estão tendo e a preocupação de querer melhorar. Isso daí é um ganho considerável individual que está fazendo diferença coletiva na equipe”

Na semifinal, o Corinthians vai enfrentar o ganhador de Cruzeiro e Atlético Mineiro, que jogam hoje. A Raposa venceu, por 2 a 0, na ida. Os outros três grandes do estado se preparam para o fim de semana de Brasileirão.

No Palmeiras, o meia Maurício se recuperou de dores lombares e pode ser opção para o embate com o Internacional no sábado. O meia Andreas Pereira também reunirá condições, enquanto Abel Ferreira, suspenso, não poderá dirigir o time.

No São Paulo, que encara o Botafogo em casa, no domingo (14), o volante Marcos Antônio e o zagueiro Arboleda, recuperados de lesões musculares, treinaram sem restrições, enquanto o meia Oscar, que se recupera de fratura de três vértebras, fez um trabalho com bola supervisionado pela fisioterapia.

Já o Santos pode ter o zagueiro argentino Adonis Frías como titular diante do Atlético Mineiro no domingo. No meio, Rollheiser será desfalque pelo terceiro amarelo.

Fonte:CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2025/08:03:55

