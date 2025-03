Corinthians vence Palmeiras no Allianz e leva vantagem para segundo jogo da final do Paulistão

Gazeta Esportiva (Foto: assessoria)

O Corinthians abriu vantagem na decisão do Campeonato Paulista. Neste domingo, o Timão venceu o Palmeiras, por 1 a 0, em jogo de ida da final do Estadual. Yuri Alberto anotou o único gol da partida que aconteceu no Allianz Parque. Assim, o Alvinegro tem a chance de jogar apenas pelo empate no jogo de volta.

As equipes fazem o segundo jogo da final apenas após a data Fifa. Corinthians e Palmeiras se enfrentam no dia 27 de março, a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Os minutos iniciais de Palmeiras e Corinthians foram brigados. Mandante, o Verdão conseguiu se manter mais no campo de ataque e conseguiu criar duas boas chances antes dos primeiros 15 minutos. Aos oito, Facundo Torres recebeu lançamento na área, bateu para o gol e viu Hugo Souza defender, no meio. Pouco depois, Estêvão arrancou pela direita, foi até o fundo e bateu cruzado. O goleiro defendeu e deu o rebote para Veiga, que finalizou e viu Matheuzinho tirar o perigo perto da linha. Piquerez tentou na sobra, a bola bateu em Angileri e foi para fora.

O Corinthians chegou com perigo aos 21. Romero avançou pela direita, cruzou na área, mas viu Mayke mandar para escanteio. Pouco depois, Memphis cobrou falta pela esquerda, mandou na área e a defesa palmeirense afastou. Por volta dos 35 minutos, o Verdão voltou a arriscar. Estêvão saiu e velocidade e soltou uma pancada para o gol para defesa de Hugo. Na sequência, Facundo cruzou pela esquerda, Murilo cabeceou e mais uma vez o goleiro defendeu.

Já aos 45 minutos, Vitor Roque recebeu cruzamento de Richard Ríos e cabeceou para fora. O Corinthians respondeu imediatamente. Romero saiu em velocidade pela direita, bateu cruzado, tentando achar Yuri Alberto, mas Weverton chegou antes e defendeu sem grande problemas.

Aos seis minutos do segundo tempo, Richard Ríos driblou Romero e Memphis e cruzou na área, mas não achou ninguém do Verdão e viu a defesa afastar. Pouco depois, o Timão se atrapalhou na defesa e por pouco Vitor Roque não aproveitou. Gustavo Henrique recuou para Hugo, o camisa 9 do Verdão ia chegando, mas o goleiro conseguiu chutar para frente. Aos dez, em contra-ataque do Palmeiras, Estêvão driblou a marcação e mandou na área, tentando encontrar Facundo, mas Matheuzinho se antecipou e tirou o perigo.

O Corinthians aproveitou a chance que teve aos 12 e abriu o placar. Memphis recebeu de Carrillo na esquerda, passou por Mayke e Ríos e lançou Yuri Alberto no ataque. O camisa 9 corintiano avançou na área, passou por Micael e chutou no canto direito de Weverton para colocar os visitantes na frente. O Palmeiras quase deixou tudo igual aos 18. Em cobrança de falta ensaiada, Mayke tocou em Vitor Roque, que bateu cruzado e viu Hugo resvalar na bola para mandar para escanteio.

Com 21 minutos no relógio, Raphael Veiga cobrou escanteio na área, Micael cabeceou e mandou por cima do gol. Insistente, o Verdão chegou mais uma vez com Vitor roque, que recuperou a bola, arriscou o chute cruzado a acertou a rede pelo lado de fora. Em seguida, Mayke abriu om Estêvão, a Cria da Academia avançou, soltou uma pancada, e Hugo defendeu. Já aos 29, Raphael Veiga fez lançamento da entrada da área e por pouco Vitor Roque não chegou para concluir ao gol.

Aos 33, Yuri Alberto saiu em bom contra-ataque, levantou a bola na área e viu Mayke afastar por cima. Sete minutos depois, Piquerez ficou com a sobra após cobrança de falta, arriscou de longe e Hugo defendeu. Nos acréscimos, Estêvão limpou a marcação na entrada da área e mandou fraco no meio do gol.

Fonte: Mateus Souza – Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2025/16:52:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...