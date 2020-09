Corinthians x Palmeiras: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem.

Pendurado: Lucas Lima. Árbitro: Leandro Pedro Vuaden Assistente 1: Alessandro Álvaro Rocha de Matos Assistente 2: Lúcio Beiersdorf Flor Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima Assistente do VAR 1: Daniel Nobre Bins Assistente do VAR 2: André da Silva Bitencourt

Palmeiras – técnico: Vanderlei Luxemburgo A vitória sobre o Bragantino deu novo ânimo ao invicto Palmeiras, que tem acumulado muitos empates desde a retomada do futebol. A grande novidade foi a boa volta de Gabriel Veron, que entrou no segundo tempo e comandou a virada em Bragança Paulista.

Quem está fora: Luan (estiramento na coxa direita), Ruan Oliveira (cirurgia no joelho esquerdo), Léo Santos (tratamento no joelho direito) e Raul Gustavo (suspenso pelo STJD).

Corinthians – técnico: Tiago Nunes O meia Luan deve desfalcar o Corinthians pelo segundo jogo consecutivo por conta de um estiramento leve na coxa direita. A tendência é de que o treinador faça mudanças no meio e no ataque. O venezuelano Otero, que entrou bem contra o Botafogo, tem boa chance de ser titular.

Invicto no Brasileirão, o Palmeiras soma 13 pontos em sete jogos (três vitórias e quatro empates). Depois de pedidos para a demissão de Vanderlei Luxemburgo, o Verdão venceu o Bragantino na rodada passada com boa atuação de Gabriel Veron em seu retorno ao time.

O Corinthians vem de empate por 2 a 2 em casa com o Botafogo e entra na rodada na 11ª posição, com nove pontos. Tiago Nunes, embora criticado por torcedores, tem sido bancado pelo presidente Andrés Sanchez, que diz que não aceitará a pressão para demiti-lo.

Até agora, o ano tem uma vitória alvinegra e dois empates, mas com um título para os alviverdes – o time de Vanderlei Luxemburgo conquistou o torneio estadual sobre o rival nas cobranças de pênaltis, há pouco mais de um mês, no Allianz Parque.

Corinthians e Palmeiras se reencontram às 19h15 (de Brasília) desta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Será o quarto Dérbi da temporada. Clique aqui e acompanhe em tempo real no ge, com vídeos exclusivos de gols e lances importantes.

