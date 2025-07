Coritiba conquista terceira vitória seguida e é o novo líder da Série B

Dellatorre comemorando um dos gols da vitória do Coritiba na Série B • JP Pacheco/Coritiba

A equipe paranaense superou o Volta Redonda-RJ por 2 a 0 e assumiu a liderança da competição.

O Coritiba venceu o Volta Redonda-RJ por 2 a 0, nesta sexta-feira (4), pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no Couto Pereira, em Curitiba-PR. Com o resultado, o Coxa assumiu, provisoriamente, a liderança do torneio.

Os gols foram marcados pelo centroavante Dellatorre em um intervalo de cinco minutos. Aos 18 do primeiro tempo, ele fez o primeiro após rebote concedido pelo goleiro Jean Drosny. Depois, aos 23, o atacante recebeu assistência do ponta Iury Castilho e anotou o segundo.

Com três vitórias consecutivas, o time paranaense chegou na marca de 30 pontos, ultrapassando o Goiás na classificação geral, que ainda não jogou na rodada. Para seguir na liderança, a equipe de Mozart precisa torcer por derrota ou empate dos goianos contra o Criciúma, fora de casa, na próxima terça-feira (8), às 19h30 (no horário de Brasília).

Por outro lado, o Volta Redonda se encontra na 18ª posição, com 14 pontos. O clube fluminense voltará a jogar apenas no dia 14 de julho, às 21h30 (de Brasília), na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto-SP, onde enfrentará o Botafogo-SP. O Coritiba visitará o CRB na próxima quinta-feira (10), às 21h35, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Fonte: Itatiaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2025/06:46:34

