Corpo achado nos fundos de restaurante no Pará é identificado

(Foto: Via WhatsApp) – Foi identificado o corpo encontrado, no início da manhã desta segunda-feira (28), nos fundos de um restaurante localizado na rodovia BR-222, na cidade de Marabá, sudeste paraense: a vítima é Ronaldo Malaquias da Silva, de 18 anos. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com o portal Correio de Carajás, a Polícia Militar foi acionada por moradores do bairro São Félix II, que perceberam o corpo ao acordar. A vítima seria moradora das redondezas.

Segundo testemunhas, o jovem foi morto a pauladas, mas a causa da morte ainda não foi divulgada pelo Centro de Perícias Renato Chaves.

A Polícia Civil recomenda que quaisquer informações que possam auxiliar no esclarecimento da morte sejam repassadas por meio do Disque Denúncia Sudeste do Pará, nos telefones (94) 3312-3350 e (94) 98198-3350 (WhatsApp), ou pelo aplicativo do serviço.

(Com informações do portal Correio de Carajás)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...