Corpo com múltiplas perfurações é encontrado no Pará

Foto: Reprodução | O corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (20), em uma área de mata no Recanto da Serra, região de chácaras, próximo à linha férrea no final do bairro Tropical II

Na manhã desta quarta-feira (20), moradores descobriram o corpo de um jovem de 17 anos, conhecido como “Pastel”, em uma área de mata no Recanto da Serra, região de chácaras, próximo à linha férrea no final do bairro Tropical II, em Parauapebas, região sudeste do Pará.

Informações preliminares indicam que Pastel tinha um histórico de envolvimento com atividades ilícitas. O corpo apresentava várias perfurações e foi encontrado em um córrego da região. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e investigar as circunstâncias da morte.

Desde criança, o rapaz trabalhava vendendo pastéis e, posteriormente, atuou em um lava jato. Nos últimos anos, no entanto, passou a se envolver com más companhias, o que pode ter contribuído para conflitos com facções criminosas.

