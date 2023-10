Corpo da motorista de aplicativo desaparecida há dois dias é encontrado em Novo Progresso

Francilma Brandão – (Foto:Reprodução) — Corpo da motorista da Uber Norte “Francilma Brandão”, desaparecida há dois dias é encontrado no mato próximo ao rio jamanxim na comunidade de Santa Julia em novo Progresso-PA.

Francilma Brandão, estava desaparecido desde a última sexta-feira, 6 de outubro de 202233, foi encontrado na tarde deste domingo (8/10) após moradores com ajuda da Policia Militar, fazerem busca nas proximidades de onde foi encontrado o veículo, capotado. O corpo da motorista foi encontrado na tarde deste domingo (8/10),por uma adolescente com iniciais T.P.G. de 15 anos, que fazia busca com seus familiares, no mato próximo a praia do rio Jamanxim na comunidade de Santa Julia. A policia Civil de Novo Progresso solicitou exames do IML de Itaituba, para esclarecer como ela foi morta.

Leia mais>Moradores unem-se em busca da motorista de Uber desaparecida em Novo Progresso

Francilma Brandão, desapareceu após ser solicitada por uma loja no centro de Novo Progresso, para levar passageiros, a solicitação ocorreu por volta das 08h49min da sexta (6/10) e nunca mais foi vista, o veículo que dirigia foi encontrado capotado nas proximidades de Santa Julia (distante 60 km de Novo Progresso sentido Miritituba), em seguida desapareceu. Com investigação da polícia, conseguiu localizar o paradeiro do veículo que foi levado por um caminhão socorro para cidade de Itaituba (distante 400 km de Novo Progresso), o motorista e veiculo foi preso e encaminhado para delegacia de polícia daquela cidade.

INVESTIGAÇÃO- A policia de posse de câmeras de segurança de lojas , conseguiu identificar ao menos quatro suspeitos, o principal teve a imagem divulgada (veja abaixo); a policia pede ajuda para quem souber do paradeiro do suspeito para avisar a policia mais próxima.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/2023/ 20:14:44

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...