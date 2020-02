Corpo de adolescente é encontrado em rio do município de Breves

Vizinhos e familiares da vítima presenciaram o acidente, ocorrido por volta das 17h da sexta-feira (Foto:Corpo de Bombeiros)

Alex de Souza Lopes, de 16 anos, tinha desaparecido desde sexta-feira (21), quando estava em uma rabeta e colidiu com uma embarcação que transporta madeira

Foi localizado, na manhã deste domingo (23), por volta das 7h, o corpo do adolescente Alex de Souza Lopes, de 16 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (21), após um acidente entre uma embarcação do tipo rabeta, onde ele estava, e uma embarcação de pequeno porte que transporta madeira, no município de Breves, no Arquipélago do Marajó, no Pará. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, por meio do 11º Grupamento.

Vizinhos e familiares da vítima presenciaram o acidente, ocorrido por volta das 17h da sexta-feira. Segundo os bombeiros, que ouviram essas testemunhas, Alex estava conduzindo a rabeta em frente ao trapiche da casa dele, no rio Parauaú, quando houve a colisão. As testemunhas que estavam no trapiche informaram que a embarcação com madeira estava em ritmo lento quando o adolescente acabou perdendo o controle da rabeta e resultou na colisão.

Alex desapareceu na água em menos de um minuto após o acidente. Os bombeiros começaram as buscas no sábado (22), por volta das 8h, e seguiram até por volta das 18h deste mesmo dia. No domingo, assim que o trabalho foi retomado, o corpo foi encontrado após boiar próximo ao local do acidente. Os bombeiros informaram que toda a operação de busca recebeu apoio da Marinha, da Polícia Civil, Polícia Militar e de civis.

Em nota, a Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), informou que, na ocasião, foi ativada uma operação de Busca e Salvamento (SAR), tendo sido designado o Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Tocantins” para realizar buscas pelo desaparecido. “Será instaurado inquérito para apurar as causas, circunstâncias e os responsáveis pelo acidente”, detalhou a nota.

“A Marinha do Brasil conclama a participar ativamente nesse esforço de fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico, por meio do Disque Segurança da Navegação: (91) 3218-3950 ou (91) 99114-9187 (Whatsapp)”, acrescentou a nota.

Por:João Thiago Dias

