Corpo de adolescente morto a pauladas é encontrado em pasto de fazenda

Pau que teria sido usado na morte do rapaz (Foto:Reprodução)

Segundo a Polícia, corpo foi achado por populares após uma denúncia anônima

O corpo de um adolescente de 17 anos foi achado em uma área de pastagem de uma fazenda na madrugada deste sexta-feira (21) em Goianésia do Pará, sudeste paraense. Ao lado do cadáver, a polícia encontrou um pedaço de madeira sujo de sangue que, provavelmente, foi usado para espancar e tirar a vida do rapaz. Contudo, a Polícia não descarta que os assassinos tenham o uso de outros tipos de arma para matar o jovem, e somente a perícia irá determinar a causa exata.

Segundo a Polícia Civil do Município, um agente funerário disse ter recebido uma denúncia anônima que dizia de um corpo em uma área de fazenda, no bairro São Judas. O homem contatou a polícia, que foi ao local para tentar a achar o suposto cadáver. Depois de uma busca na área, os policiais suspenderam a operação e decidiram retornar pela manhã, já que nada foi encontrado. Contudo, ao verem a movimentação de viaturas, os próprios moradores resolveram fazer buscas independentes, e acharam o corpo de rapaz em uma área de pastagem, a cerca de 40 minutos da rodovia principal.

O corpo do adolescente foi achado por volta de 1h da manhã na fazenda ao final da Rua Minas Gerais, com vários ferimentos pelo corpo. O pedaço de madeira com sangue foi recolhido junto com o corpo para análises no Instituto Médico Legal (IML). Ainda de acordo com a Polícia Civil de Goianésia, o rapaz era conhecido por suas várias passagens na delegacia. Uma motocicleta que pertencia à mãe dele estava, inclusive, apreendia na delegacia, por ele ter usado em uma ação criminosa recentemente, e havia uma determinação para a responsável pelo adolescente comparecer à Justiça para responder pelas infrações do filho. O caso segue sob investigação mas a Polícia ainda não revelou se há suspeitos de envolvimento na morte do rapaz identificados.

Fonte:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...