Corpo de bebê é achado no Pará e mãe de 15 anos é apreendida

Itens da criança também foram encontrados | Divulgação

Adolescente de 15 anos foi identificada como autora de ato infracional análogo a abandono seguido de morte; Polícia Civil investiga o caso.

Um caso comovente chocou moradores de Soure, na Ilha do Marajó, na última terça-feira (10). O corpo de um recém-nascido foi encontrado em um terreno baldio no bairro Novo, parcialmente exposto e já sem vida.

A descoberta levou a Polícia Civil a iniciar uma investigação que resultou, ainda no mesmo dia, na identificação e apreensão da mãe da criança, uma adolescente de 15 anos.

O corpo estava enterrado em uma cova rasa na 5ª Rua da comunidade da Macaxeira, entre as travessas 8 e 3. A cena foi isolada pelas autoridades e periciada por uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCEPA), com registros fotográficos, coleta de vestígios e análise preliminar de uma médica do hospital municipal de Soure.

Durante o dia, a polícia ouviu testemunhas e pessoas ligadas ao caso. Com base nas informações reunidas, os agentes localizaram a adolescente, que foi apreendida formalmente por ato infracional análogo ao crime de abandono de incapaz com resultado morte.

A jovem está sob custódia e será ouvida em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A Polícia Civil também apura se outras pessoas podem ter participado ou contribuído para o ocorrido.

O corpo do bebê e os materiais coletados foram encaminhados a Belém, onde passarão por exames necroscópicos e análises complementares. As investigações continuam em curso, e os envolvidos poderão responder pelos crimes.

Fonte: Diário do Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2025/07:31:52

