Corpo de Bombeiros abre 600 vagas com salários de até R$ 6 mil + benefícios

As inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros abrem no próximo dia 14 de abril, no site da banca responsável pelo certame.

O sonho da estabilidade em um cargo público faz muitos concurseiros passarem horas do dia em preparativos com apostilas, cursinhos, vídeoaulas e em academias para deixar o corpo e a mente prontos para as próximas seleções.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) anunciou uma boa notícia: foi aberto um novo concurso público que oferece 600 vagas para o cargo de Soldado Bombeiro Militar. O edital garante a remuneração inicial superior a R$ 6 mil, acrescida de benefícios como auxílio-alimentação.

As inscrições para o certame serão realizadas exclusivamente pela internet, pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), no período de 14 de abril a 13 de maio de 2025. Para participar, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 130,00.

Requisitos para participação

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

Possuir diploma de nível superior em qualquer área de formação;

Ter idade máxima de 30 anos no primeiro dia de inscrição (não ter completado 31 anos);

Apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a partir da categoria “B”;

Todos os requisitos deverão ser comprovados no momento da convocação, caso o candidato seja aprovado em todas as fases do concurso.

Remuneração e progressão

A remuneração do Bombeiro Militar varia conforme a progressão na carreira. Durante o curso de formação, o candidato aprovado receberá R$ 2.530,12 como aluno-soldado de 3ª classe. Na fase operacional, o valor será reajustado para R$ 3.795,18 como aluno-soldado de 2ª classe.

Ao término do treinamento, o profissional efetivado como soldado de 1ª classe passará a receber o salário integral de R$ 6.101,87 mensais. Além disso, todos os cargos são contemplados com um adicional de R$ 834,74 referente ao auxílio-alimentação.

Fases do concurso

O processo seletivo do CBMPR será composto por diversas etapas eliminatórias. A prova objetiva abordará as disciplinas de Língua Portuguesa, Raciocínio Matemático, Física e Química, História e Geografia, Primeiros Socorros, Segurança contra Incêndio e Pânico, Combate a Incêndio e Legislação, além da redação.

Os candidatos classificados na etapa escrita prosseguirão para o teste de aptidão física, que inclui exercícios como barra fixa, abdominal, corrida, simulação de resgate e deslocamento em meio líquido.

Em seguida, os aprovados ainda passarão por avaliação psicológica, exame médico e uma investigação social para confirmar a aptidão ao cargo.

Para mais informações sobre o concurso e procedimentos para solicitação de isenção da taxa de inscrição, os interessados devem consultar o edital completo disponível no site oficial do IBFC.

