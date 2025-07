Corpo de Bombeiros do Pará adere à campanha mundial contra afogamentos

(Foto: Reprodução) – Nesta sexta-feira (25), é celebrado o Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento. Como parte da campanha, os órgãos públicos são incentivados a iluminar suas fachadas com a cor azul

Promover a prevenção de afogamentos, fortalecer a adoção de medidas de segurança nas atividades aquáticas e contribuir para a redução do número de vítimas fatais estão entre os principais objetivos do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) ao aderir à campanha global “Go Blue”. Como parte da campanha, os órgãos públicos são incentivados a iluminar suas fachadas com a cor azul.

“A iniciativa está associada ao Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento, celebrado nesta sexta-feira, dia 25 de julho. O Corpo de Bombeiros atua, rotineiramente, na prevenção balneária e de praias por meio de guarda-vidas, realiza orientações nas escolas através de palestras, divulgação de informativos nas redes sociais e na mídia em geral para a prevenção do afogamento”, explica o tenente-coronel Leonardo Sarges, especialista em salvamento aquático e mergulhador de resgate do CBMPA.

A data foi eleita pela Organização das Nações Unidas (ONU), difundida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e capitaneada no país pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa). A iniciativa costuma iluminar de azul centenas de prédios e monumentos históricos. Em 2021, a 76ª Assembleia Mundial da Saúde adotou sua primeira resolução sobre prevenção de afogamentos.

DADOS – No Brasil, os afogamentos causam cerca de 6 mil mortes por ano. De acordo com o Corpo de Bombeiro Militar do Pará, de 2020 a 2024 foi registrada uma média anual de 71 óbitos por afogamento. “Trabalhamos no dia a dia intensamente e constantemente para a diminuição desses índices, assim como na Operação Verão, que está em pleno acontecimento”, sinaliza o tenente-coronel Leonardo Sarges.

DICAS – Entre as principais orientações do CBMPA, estão: procurar um local adequado para o banho; buscar orientações com guarda-vidas; obedecer às placas e às bandeiras de orientações na praia; não confiar em equipamentos inadequados, como colchões infláveis, e usar coletes salva-vidas; não nadar sozinho; se beber, não entrar na água e se não tiver treinamento adequado, não tentar realizar o salvamento, pois pode tornar-se uma outra vítima.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2025/17:03:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...