Corpo de criança de 7 anos é encontrado no Rio Uruará

(Foto: Reprodução) – O corpo foi encontrado a cerca de 30 metros do ponto do desaparecimento. As varreduras foram feitas com apoio de embarcações e mergulhadores especializados.

Foi encontrado o corpo do menino de 7 anos que estava desaparecido desde o fim de semana em Uruará, sudoeste do Pará. As buscas encerraram na tarde de segunda-feira.

Equipes de mergulho do 9º Grupamento Bombeiro Militar de Altamira localizaram o corpo de Pietro Arthur da Costa, de 7 anos, no rio Uruará. Ele estava desaparecido desde a tarde de sábado, quando mergulhou e não voltou à superfície. O corpo foi encontrado a cerca de 30 metros do ponto do desaparecimento. As varreduras foram feitas com apoio de embarcações e mergulhadores especializados.

Durante dois dias, moradores da comunidade Terra Nova, no município de Uruará, se uniram aos bombeiros para ajudar nas buscas. O caso gerou grande comoção entre os vizinhos e familiares da criança. Após o resgate, o corpo foi entregue às autoridades competentes para os encaminhamentos legais. A Polícia Civil acompanha o caso.

Pietro se afogou no Rio Uruará, na Comunidade Terra Nova, localizada no km-140 norte, a cerca de 70 km da sede do município. O garoto estava banhando acompanhado de familiares quando mergulhou nas águas. A família registrou boletim de ocorrência na delegacia do município.

