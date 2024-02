Corpo de engenheiro encontrado morto em matagal no Pará chega ao Tocantins para despedida e sepultamento

(Foto: Divulgação/PM do Pará)- O corpo do engenheiro civil Jorge Augusto Figueiras Fagundes, de 30 anos, encontrado em um matagal em Barcarena (PA), chegou ao Tocantins no início da noite desta quarta-feira (28). Ele será velado e enterrado em Alvorada, no sul do Tocantins.

Depois de desaparecer no último fim de semana, Jorge Augusto foi encontrado em uma região de mata do município paraense na tarde de terça-feira (27). O suspeito do crime foi preso no mesmo dia, depois que a polícia descobriu transferências via Pix da vítima para a conta dele.

Segundo o irmão do engenheiro, Alano Odesto Figueiras Fagundes, o corpo saiu de Belém (PA) com destino a Gurupi em um avião da Polícia Militar do Tocantins durante a manhã. Outro irmão da vítima, que é militar em Barcarena, acompanhou o traslado.

Ele chegou a Gurupi por volta das 17h30 e depois seguiu para a cidade natal, Alvorada. Mas antes disso, Alano contou que foi celebrada uma missa em homenagem a Jorge Augusto, por volta das 17h.

Também haverá uma celebração exequial e depois da despedida, família e amigos seguirão para o Cemitério Municipal de Alvorada, onde ele será sepultado. O horário do enterro não foi informado.

Desaparecimento

Jorge Augusto tinha se mudado para o Pará em janeiro e estava desaparecido desde sábado (24). Colegas de trabalho teriam tentado entrar em contato com ele por telefone, mas não tiveram resposta.

O carro do engenheiro também tinha desaparecido, mas segundo o colega que registrou o boletim de ocorrência informando o desaparecimento, o veículo foi localizado somente na segunda-feira (26). A família também estaria aflita por não conseguir falar com o jovem.

Por volta das 16h de terça-feira (27), o corpo de Jorge Augusto foi encontrado em uma região de mata. Conforme a Polícia Civil de Vila dos Cabanos, em Barcarena, o engenheiro teria sido enforcado com o próprio cinto.

Prisão

O suspeito contou polícia que teria cometido o crime após uma briga entre a vítima e dois homens que bebiam juntos. Ele ainda admitiu que que Jorge Augusto estava morto e indicou onde o corpo estava escondido. Depois disso, a Polícia Civil recuperou o celular da vítima.

A prisão aconteceu em em flagrante e o suspeito foi levado para a prisão. O delegado Guilherme Traldi explicou que outro envolvido no crime está sendo procurado pela e que as investigações vão continuam para esclarecer todos os detalhes da morte de Jorge Augusto.

