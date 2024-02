Corpo de engenheiro que estava desaparecido é encontrado em Barcarena-Pará; um suspeito foi preso

A vítima estava desaparecida desde o último sábado (24). (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

A polícia acredita que o rapaz tenha sido assassinado com o cinto da própria calça que vestia. O crime teria ocorrido após um desentendimento entre a vítima e dois homens que bebiam com ela no final de semana.

O corpo do engenheiro Jorge Augusto Figueiredo Fagundes, 30 anos, foi encontrado nesta terça-feira (27) em uma área de mata na zona rural de Vila do Conde, Barcarena, nordeste paraense. A vítima estava desaparecida desde o último sábado (24). A polícia acredita que o rapaz tenha sido assassinado com o cinto da própria calça que vestia.

O crime teria ocorrido após um desentendimento entre Jorge e dois homens que bebiam com ele no final de semana. Um suspeito identificado como Davids Pinheiro Martins foi preso. E foi a partir dessa prisão que o cadáver foi localizado e pertences pessoais do engenheiro recuperados. Uma segunda pessoa que teria envolvimento com o caso está sendo procurada pela polícia.

As investigações da Polícia Civil revelaram que Davids recebeu várias transferências via pix da conta da vítima, o que facilitou a sua identificação e localização. Em depoimento, segundo a polícia, Davids confessou que passou a noite de sábado (24) para domingo (25) com Jorge e que repassou um dos celulares dele para outra pessoa.

De acordo com a polícia, Davids também admitiu que Jorge estava morto e indicou onde o corpo estava escondido. A Polícia Civil recuperou o celular da vítima e encontrou o corpo em uma área isolada da zona rural de Vila do Conde, em Barcarena.

Segundo as apurações da polícia, o crime teria sido motivado por uma briga entre a vítima e dois homens que bebiam juntos. Aparentemente, Jorge foi estrangulado com um cinto, mas a causa da morte só será confirmada pelo laudo de necropsia.

O outro envolvido no crime está sendo procurado pela Polícia Civil, que pretende prendê-lo em flagrante. Além do celular, a polícia apreendeu o carro da vítima e outro aparelho telefônico. A polícia também realizou perícia no local do crime, coletou imagens de câmeras de segurança, fez exame cadavérico e recolheu impressões digitais com a ajuda de um papiloscopista.

Por essas razões, Davids recebeu voz de prisão e está à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do crime e prender todos os

responsáveis.

A polícia pede que quem tiver informações que possam ajudar a solucionar o caso entre em contato com o Disque-Denúncia (181) ou com a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita. Também é possível enviar fotos, vídeos, áudios e localização pelo aplicativo.

