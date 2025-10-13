Corpo de homem desaparecido é encontrado às margens do Rio Tocantins em Marabá (PA)

IML de Marabá – Foto: Reprodução | Mateus Barbosa Paixão foi achado por familiares em área isolada da Nova Marabá; corpo tinha várias perfurações por arma branca

O desaparecimento de Mateus Barbosa Paixão, registrado desde a tarde de sexta-feira (10), teve um desfecho trágico na noite de sábado (11). O corpo do homem foi encontrado por familiares às margens do Rio Tocantins, em uma região de difícil acesso, na Nova Marabá.

De acordo com informações apuradas junto à Delegacia de Homicídios, o corpo de Mateus estava escondido sob uma canoa de madeira e coberto com galhos de árvores, numa clara tentativa de ocultar o crime. A vítima apresentava várias perfurações causadas por arma branca, principalmente no pescoço e no tronco.

Após a localização do corpo, equipes da Polícia Civil e do plantão da Seccional Urbana foram acionadas para os procedimentos de praxe. A perícia criminal foi chamada para examinar a cena e o corpo, que em seguida foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

As investigações já estão em curso para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias da morte de Mateus Barbosa Paixão. A Polícia Civil segue reunindo informações e ouvindo testemunhas para chegar à motivação e autoria do crime.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2025/11:39:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...