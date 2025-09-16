Corpo de homem é achado na Bahia ao lado de bilhete

(Foto: Reprodução) – Um homem identificado como Bruno Barbosa Filho, de 37 anos, foi encontrado m0rto na noite da segunda-feira (15), no bairro Geraldão, em Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia.

A vítima apresentava marcas de d1sparos de revólver na região do tórax e um t1ro de espingarda calibre 12 na nuca.

Ao lado do corpo, foi encontrado um bilhete que sugeria relação da ex3cução com uma acusação de estupro contra uma criança.

“‘Jack’ descarado. Mexeu com a criança de 9 anos”, dizia o texto.

Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito será instaurado para apurar a motivação do crime e identificar os envolvidos.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/16:22:51

