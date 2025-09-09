Corpo de homem é encontrado boiando em praia no Pará

Polícia investiga caso; vítima não foi identificada e causa da morte deve ser confirmada pelo IML.

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda (8) na praia do Juá, em Santarém, oeste do Pará. A vítima, ainda sem identificação, foi localizada por pescadores que perceberam o corpo descendo pelo rio Tapajós e o trouxeram até a faixa de areia.

De acordo com informações repassadas pelo tenente da Polícia Militar, o chamado chegou por volta das 11h. Três guarnições foram deslocadas ao local após a denúncia de que a vítima estaria amarrada e teria sofrido violência. No entanto, ao chegarem, os policiais constataram que não havia cordas nem sinais aparentes de agressão.

O homem, com idade estimada entre 30 e 40 anos, apresentava rigidez cadavérica, o que indica que a morte ocorreu poucas horas antes de ser encontrado. Ele usava bermuda preta, um relógio dourado no pulso esquerdo e um brinco também no lado esquerdo. Nas costas, trazia tatuado três nomes: Vinicius, Weverton e Gabriel.

Moradores da área afirmaram não reconhecer a vítima. A principal suspeita é de que a causa da morte seja afogamento, mas somente a perícia do Instituto Médico Legal (IML) poderá confirmar. O corpo foi removido para exames, enquanto a Polícia Civil deve abrir investigação para esclarecer as circunstâncias do caso.

Fonte: G1/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2025/08:53:28

