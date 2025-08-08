Corpo de homem é encontrado boiando em rio no Pará

(Foto: Reprodução) – O corpo era de um homem que, até o momento, não foi identificado

Um corpo foi encontrado por populares boiando em um rio localizado na PA-242, próximo à Comunidade José de Alencar, em Castanhal, Região Metropolitana de Belém, na tarde da quarta-feira (6).

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local e acionou o Corpo de Bombeiros Militar para realizar a retirada do corpo do local.

Segundo informações do CBM, o corpo era de um homem, que estava seminu e uma equipe do Instituto Médico Legal – IML realizou as devidas perícias.

Até o momento a vítima não foi identificada e as causas da morte estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Fonte: Roma News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/14:37:27

