Corpo de homem é encontrado boiando no Rio Tapajós, em Santarém

Foto: Reprodução | No final da manhã desta quinta-feira (2), um corpo foi localizado boiando no Rio Tapajós, em frente à orla da cidade de Santarém, oeste do Pará.

A vítima, do sexo masculino, ainda não foi identificada pelas autoridades. Informações preliminares apontam que poderia se tratar de um morador em situação de rua, mas a hipótese ainda não foi confirmada.

A causa da morte também permanece indefinida. Segundo relatos, pode ter ocorrido por afogamento ou em decorrência de agressão. O corpo foi resgatado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico para determinar as circunstâncias do óbito.

A Polícia Civil deve instaurar inquérito para investigar o caso.

