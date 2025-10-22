Corpo de homem é encontrado despido na Orla de Santarém

Foto: Reprodução | Vítima estava com uma camisa amarrada na cabeça e presa à boca; Polícia suspeita de estrangulamento e não descarta crime sexual.

O corpo de um homem foi encontrado por populares no início da manhã desta quarta-feira (22), na Orla de Santarém, oeste do Pará. Sem qualquer identificação, o homem estava despido e com uma camisa em volta da cabeça, presa à boca, levantando suspeita de que ele possa ter sido vítima de estrangulamento.

A Polícia Militar foi acionada via Niop (Núcleo Integrado de Operações) por volta das 6h20 para atender à ocorrência. Após a constatação da morte pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a guarnição da PM, sob o comando do sargento D. Carvalho, cobriu o corpo e isolou a área para o trabalho da Polícia Científica.

“A gente avistou uma camisa ao redor da cabeça do homem, inclusive passa pela boca dele. Não sei se houve uma luta, se enforcaram ele com essa camisa, a gente não sabe precisar, mas tem a situação da camisa e ele está despido, pode ter sido abusado sexualmente. Pode ter acontecido isso, a gente não pode descartar isso aí. Só o IML que vai dar a real situação do que aconteceu”, disse o sargento D. Carvalho.

A Polícia Civil foi comunicada sobre a morte e realizou a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML), onde será feita a necropsia que deve apontar a causa da morte. Até a última atualização desta reportagem, a vítima ainda não havia sido identificada.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: G1 Santarém

