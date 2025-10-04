Corpo de homem é encontrado em igarapé na região do Eixo Forte, em Santarém

Foto: Reprodução | Na noite de sexta-feira (3), o corpo de um homem identificado como Welington Franco Costa foi encontrado dentro de um igarapé na Comunidade São Pedro, região do Eixo Forte, em Santarém.

A Polícia Militar foi acionada por meio do Núcleo Integrado de Operações (NIOP) para verificar a ocorrência. Equipes do Corpo de Bombeiros também estiveram no local para realizar o resgate, com o auxílio de moradores que conheciam a área, considerada de difícil acesso.

Segundo a Polícia Militar, familiares relataram que Welington costumava passar o tempo na residência de um conhecido. “Ele estava assistindo televisão, em dado momento saiu correndo e, depois, desapareceu. Mais tarde, foi encontrado morto”, informou a corporação.

Ainda não foi possível identificar sinais de violência no corpo. A possibilidade de morte por causas naturais não está descartada, mas somente a perícia cadavérica realizada pela Polícia Científica poderá esclarecer as circunstâncias do óbito.

Fonte: O Impacto/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/10/09:37:52

