Corpo de homem é encontrado nu e com barriga cortada, em Parauapebas (PA)

Foto: reprodução | A violência no sudeste do Pará segue em um nível alarmante, onde crimes brutais chocam a população quase diariamente. O caso mais recente ocorreu na manhã deste domingo (9), na zona rural de Parauapebas, especificamente na localidade de Palmares Sul, e levanta suspeitas sobre a atuação do chamado “tribunal do crime”.

A vítima, identificada como Maicon José Belém Furtado, foi assassinada de forma brutal com uma arma branca. Seu corpo foi encontrado na rua São Paulo, vestindo apenas uma camiseta, com um ferimento profundo na região abdominal. O estado em que foi deixado sugere um possível julgamento e execução dentro do submundo do crime organizado, onde facções impõem suas próprias leis com requintes de crueldade.

Esse tipo de violência sistemática revela a presença e o modus operandi de grupos criminosos que atuam com extrema brutalidade na região. O chamado “tribunal do crime” é um sistema de execução sumária imposto por facções que punem aqueles considerados traidores ou desafetos, muitas vezes por motivos banais ou disputas internas. As vítimas costumam ser mortas de forma extremamente cruel, servindo como uma mensagem de terror para a comunidade.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo, enquanto a Polícia Civil investiga o crime para identificar o responsável e esclarecer as circunstâncias do homicídio. Até o momento, as autoridades não divulgaram se há suspeitos detidos.

