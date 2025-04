Corpo de idoso é encontrado com sinais de violência em Uruará

(Foto: Reprodução) – A vítima foi localizada na comunidade Terra Nova, na tarde de quarta-feira (9/4)

O corpo de Natalício Bastos da Silva, de 62 anos, foi encontrado em avançado estado de decomposição na zona rural de Uruará, sudoeste do Pará. A vítima foi localizada na tarde de quarta-feira (9/4), em uma casa na comunidade Terra Nova, km 140 norte, há cerca de 18 km da rodovia transamazônica. As informações iniciais são de que o corpo do idoso apresentava sinais de violência.

Ainda não há mais detalhes sobre o que poderia ter causado a morte do idoso ou quem poderia ser o autor do crime. Quando o corpo de Natalício foi encontrado, já estava em estado de putrefação iniciado, indicando que a morte havia ocorrido há alguns dias. A Polícia Militar foi acionada pelo irmão da vítima, que relatou aos agentes que foi o responsável por encontrar o idoso. Natalício morava no Pará há muitos anos, mas era natural de Itamaraju, na Bahia.

A Polícia Científica foi chamada para realizar a perícia no local e no corpo do idoso. Após a análise, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Altamira, onde passaria por mais exames para esclarecer a real causa da morte de Natalício.

Acidente

Uma equipe da Polícia Civil da Delegacia de Polícia de Uruará também foi acionada ao local para dar início às investigações. No entanto, quando se deslocava ao endereço, a viatura da PC acabou se envolvendo em um acidente e capotou ao trafegar por uma ladeira. O acidente de trânsito teria ocorrido devido às péssimas condições da estrada vicinal. Apesar do susto, nenhum policial ficou gravemente ferido.

Fonte: Ingrid SalesO Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/04/2025/15:07:44

