Corpo de jovem indígena é encontrado em rio em São Félix do Xingu

aldeia Krokaimoro, da Terra Kayapó — Foto: SEEL

Tiketo Kayapó, da aldeia Krokaimoro (Terra Kayapó), caiu da canoa durante chuva forte no sábado (27); corpo foi localizado na manhã desta segunda-feira (29).

Um jovem indígena da aldeia Krokaimoro, da Terra Kayapó, morreu afogado após cair da canoa durante uma chuva forte no sábado (27). O corpo de Tiketo Kayapó foi encontrado nesta segunda-feira (29) pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo familiares, Tiketo pescava com o irmão quando a tempestade começou; apenas o irmão conseguiu nadar até a margem. As buscas se iniciaram ainda no sábado, com apoio da comunidade indígena, e seguiram até a localização do corpo nesta manhã.

A aldeia Krokaimoro fica na Terra Kayapó, em São Félix do Xingu (PA). Não há informação sobre velório e sepultamento até a última atualização desta reportagem.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...