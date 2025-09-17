Corpo de jovem que desapareceu no Rio Tapajós é encontrado após buscas do Corpo de Bombeiros em Santarém

Foto: Reprodução | O corpo do jovem de 21 anos, identificado como Lucas Xavier, que havia desaparecido no rio Tapajós, na tarde desta terça-feira (16), foi localizado por equipes do Corpo de Bombeiros após cerca de uma hora de buscas submersas. O acidente ocorreu em um porto do bairro Uruará, em Santarém, oeste do Pará.

De acordo com o sargento Cohen, que participou da operação junto com o soldado Marlo, a corporação foi acionada por volta das 18h30, após a informação de que o trabalhador teria caído da balsa enquanto realizava o descarregamento de vergalhões.

“Recebemos os detalhes de como ocorreu e o ponto onde ele desapareceu. Iniciamos as buscas e, depois de aproximadamente uma hora, tivemos êxito em encontrar o corpo”, explicou.

O corpo foi localizado a cerca de 30 metros do ponto onde a queda foi informada, em uma área com profundidade aproximada de 7 metros e visibilidade zero, o que dificultou o trabalho dos mergulhadores.

Testemunhas relataram que a vítima, identificada como Lucas, perdeu o equilíbrio enquanto trabalhava no carregamento de materiais. A confirmação se ele sabia ou não nadar não foi repassada aos bombeiros.

Após a retirada da água, o corpo foi encaminhado para os procedimentos legais.

