Corpo de menina desaparecida é encontrado em mata em Minas Gerais

Foto: Reprodução- Redes Sociais | O corpo, em estado de decomposição, estava enrolado em um lençol e apresentava sinais de violência.

Amenina Yara Karolaine Martins Neves, de 10 anos, desaparecida desde 26 de fevereiro em Água Boa, Minas Gerais, foi encontrada morta no sábado (8) em São Pedro do Suaçuí, no Vale do Rio Doce. O corpo, em estado de decomposição, estava enrolado em um lençol e apresentava sinais de violência.

A Polícia Militar foi acionada por duas mulheres que pescavam em uma cachoeira na área rural, conhecida como Pele de Gato. Elas encontraram o corpo embrulhado em um pano branco, dentro de um buraco próximo a uma ponte, após sentirem um forte odor.

Equipes da polícia confirmaram que o corpo era de uma criança com características semelhantes às de Yara. Um irmão da vítima identificou o corpo através de um vídeo em que ela usava um vestido similar ao que cobria o corpo.

A perícia da Polícia Civil esteve no local, mas não foi possível determinar a causa da morte devido ao estado de decomposição. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A polícia de São Pedro do Suaçuí, São José do Jacuri, Capelinha e Peçanha continua investigando o caso.

Yara foi vista pela última vez na terça-feira (4), feriado de carnaval, no bairro Bela Vista, em Água Boa. Segundo a mãe da criança, uma amiga disse que viu Yara entrar em um carro branco por volta das 21h45. A polícia analisou imagens de câmeras de segurança, mas não encontrou o veículo.

A polícia também investigou a informação de que Yara teria sido vista em uma sorveteria em Santa Maria do Suaçuí, cidade vizinha, mas a informação não foi confirmada. A sorveteria fica entre Água Boa e São Pedro do Suaçuí, a cerca de 70 quilômetros de distância.

A polícia investiga se Yara foi forçada a entrar no carro branco e ouviu um ex-namorado da vítima. Até o momento, não há suspeitos identificados.

Fonte: Notícias ao Minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/03/2025/16:13:09

