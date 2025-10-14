Corpo de menino de 2 anos é encontrado em rio no Paraná; criança desapareceu em casa

Foto:Reprodução | Corpo de criança que sumiu de dentro de casa é encontrado em margem de rio cinco dias após desaparecimento, no Paraná

Arthur da Rosa Carneiro foi achado por pescador no Rio Tibagi, na cidade de mesmo nome, em Campos Gerais

O corpo de Arthur da Rosa Carneiro, de 2 anos, foi encontrado na margem do Rio Tibagi, nesta terça-feira (14), por um pescador. A informação foi confirmada pelos bombeiros e pela Polícia Militar (PM) do Paraná.

De acordo com a PM, o cadáver foi achado a aproximadamente 20 metros do ponto onde havia sido localizada a mamadeira da criança, também no rio.

Em nota divulgada na segunda-feira (13), a Polícia Civil do Paraná pediu cautela à população nas especulações sobre o desaparecimento do menino e disse que “nenhuma hipótese deve ser tratada como definitiva”.

Confira nota na íntegra

“A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP) informa que foi localizado o corpo de uma criança às margens do Rio Tibagi, nesta terça-feira (14), no município de Tibagi, nos Campos Gerais.

Desde a última quinta-feira (9), as forças de segurança do Estado atuam de forma integrada nas buscas, com o emprego de equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), da Polícia Militar (PMPR) e da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

A PCPR e a Polícia Científica do Paraná (PCIPR) irão iniciar os trabalhos de identificação e apuração das circunstâncias do fato. O local permanece isolado para os procedimentos técnicos necessários”

O que aconteceu?

As buscas por Arthur da Rosa Carneiro começaram na quinta-feira (9) quando o menino não foi encontrado em casa, onde mora, próximo ao Rio Tibagi.

No dia do desaparecimento, o nome e a foto dele foram divulgados no Amber Alert, sistema de alerta nas redes sociais que notifica usuários sobre desaparecimentos de crianças e adolescentes.

Ele foi visto pela última vez usando calça bege e blusa azul, próximo a uma área de mata no Centro de Tibagi.

