Corpo de mulher desaparecida é encontrado boiando no rio Amazonas, no Marajó

A imagem em destaque mostra policiais próximos ao corpo da vítima. (Foto: Reprodução | Notícia Marajó)

Familiares da vítima reconheceram a vítima e confirmaram que a mulher estava desaparecida desde o dia 27 do mês passado

O corpo de Maria Benedita Pombo, de 32 anos, foi localizado na tarde desta segunda-feira (1º/9) no rio Amazonas, em Gurupá, no Arquipélago do Marajó. A vítima estava desaparecida desde a última quarta-feira (27/8).

Conforme o portal Notícia Marajó, a Polícia Militar informou que o cadáver foi encontrado boiando nas proximidades da orla da cidade. Policiais civis e militares fizeram a remoção.

Familiares da vítima reconheceram o corpo e confirmaram que a mulher estava desaparecida desde o dia 27 de agosto. Por enquanto, detalhes do sumiço dela são desconhecidos.

Até o começo da manhã desta terça (2/9), as circunstâncias da morte de Maria Benedita não tinham sido divulgadas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição comunicou que a delegacia de Gurupá apura as circunstâncias da morte. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações., mas não obteve resposta até o fechamento desta edição”, informou a Polícia Civil.

Fonte: O Liberal /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/14:38:02

