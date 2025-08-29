Corpo de mulher desaparecida é encontrado em estado de decomposição às margens da BR-155 | PA

Foto:Reprodução | O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (28), às margens da rodovia BR-155, no trecho que liga Xinguara a Sapucaia.

O corpo de uma mulher foi encontrado em avançado estado de decomposição, na manhã desta quinta-feira (28), às margens da rodovia BR-155, no trecho que liga Xinguara a Sapucaia, região sul do Pará. O cadáver estava em uma área de pastagem, próximo a uma cerca de arame.

De acordo com informações da Polícia Militar, não foi possível identificar, de imediato, a causa da morte devido ao estado de putrefação do corpo. A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

A vítima foi identificada como Márcia Conceição Miranda, que estava desaparecida desde o dia 24 de julho, quando saiu de Rio Maria, município onde morava, e não voltou para casa nem entrou em contato com a família. A Polícia Civil de Xinguara investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis.

Fonte: Blog do Luiz Pereira e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2025/07:00:14

