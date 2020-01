Corpo de mulher é achado em caixa d’água que abastecia vila em Manaus

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A vítima estaria morta há pelo menos dois dias. O corpo foi escondido dentro da caixa d’água, no primeiro andar, que era usada para abastecer as quitinetes do prédio.

You May Also Like