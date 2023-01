Corpo de mulher é encontrado com sinais de asfixia em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ele foi apresentado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). A causa da morte de Fernanda, que tinha 35 anos, será investigada, mas as informações preliminares apontam para asfixia. (Com informações de Tay Marquioro) .

O suspeito foi encontrado fugindo a pé, já na ponte rodoferroviária sobre o Rio Tocantins, a cerca de 25 quilômetros do local do crime, sentido Nova Marabá.

Os policiais foram acionados após o recebimento de uma denúncia via Núcleo Integrado de Operações (190) que informava a ocorrência de um possível caso de feminicídio. O corpo de Fernanda foi encontrado na Rua do Murumuru, no núcleo Morada Nova.

Fernanda Rodrigues dos Santos tinha 35 anos e foi encontrada com sinais de asfixia, no núcleo Morada Nova (Foto:Reprodução / Redes Sociais).

You May Also Like