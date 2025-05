Corpo de mulher morta por PM é transportado para o Pará

Foto:Reprodução | O corpo de Gabrieli Daniel de Moraes, 31 anos, morta a tiros na tarde de domingo (25.05), pelo marido, o policial militar Ricker Maximiano de Moraes, 33 anos, na casa do casal no bairro Praeiro, em Cuiabá, está sendo transportado na noite desta segunda-feira (26) para ser velado em Santarém, no Pará.

Conforme informações apuradas pelo , o corpo está sendo levado em um avião de pequeno porte do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer) e deve chegar ao destino por volta de 1h30 da madrugada de terça-feira (27).

A despedida de Gabrieli do Estado de Mato Grosso contou com a presença de amigos, familiares e policiais militares.

Caso

Gabrieli foi assassinada pelo marido na casa onde o casal morava, juntamente com os dois filhos menores dela. Após cometer o crime, o policial levou as crianças para a casa do pai, um policial militar aposentado.

Ele se entregou na noite de domingo (25) e permanece detido no Batalhão da Rotam.

