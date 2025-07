Corpo de peão que faleceu em rodeio no Mato Grosso é transladado para o Pará

Foto: Reprodução | José Thaysson Medeiros da Silva é natural do município Anapu, no Pará.

O Corpo do peão José Thaysson Medeiros da Silva Campeão do Rodeio de Novo Progresso, foi trasladado para a cidade de Anapu, no Pará.

Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, o translado percorreu mais de 1,6 mil km onde chegou na madrugada de terça-feira, 8 de julho de 2025 na cidade de Anapu (distante 953 km de Novo Progresso),no Pará. Thaysson esta sendo velado na igreja do distrito Vila Surubim, onde vive a família. O Sepultamento será no final da tarde desta terça, no cemitério municipal.

O peão Thaysson Medeiros da Silva faleceu ao cair de um touro, sábado (5/7) à noite, no rodeio da feira de exposições de Nova Ubiratã (MT), a um dia de completar 21 anos. Prospecto no esporte, conquistou o 4º lugar em um rodeio em Guarantã do Norte e foi bicampeão da festa do peão de Novo Progresso (PA), no mês passado, quando ganhou o prêmio de R$ 10 mil.

Thaysson caiu do animal e foi pisoteado, desfalecendo ainda na arena. Chegou a ser encaminhado ao pronto atendimento do município, mas não resistiu à queda. O representante da empresa de rodeio informou à Polícia Civil que ele usava todos os equipamentos necessários para sua proteção no momento do acidente.

A prefeitura de Nova Ubiratã publicou nota de pesar, expressando “as mais sinceras condolências aos familiares, amigos e companheiros de estrada pela perda” bem como a empresa Arena Dreams, organizadora da competição, que disse que “perdeu mais que um competidor, perdeu um amigo, um irmão de arena”.

