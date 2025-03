Corpo de pescador desaparecido é encontrado no Pará

(Foto: Reprodução) – José Maria de Souza Teixeira, de 72 anos, estava desaparecido desde a madrugada de segunda-feira (24), em Soure

O corpo encontrado na manhã desta quarta-feira (26), na praia da Vila de Jubim, no Arquipélago do Marajó, é do pescador José Maria de Souza Teixeira, de 72 anos. Ele estava desaparecido desde a madrugada de segunda-feira (24), em Soure. A informação foi confirmada por familiares do pescador.

José Maria desapareceu depois que saiu para pescar sozinho. Os destroços da embarcação em que ele estava foram localizados pelas equipes de busca na baía do Marajó, em frente à Vila de Jubim, no município de Salvaterra, informou, ainda, o portal Notícia Marajó.

Pescadores, familiares e moradores das comunidades praieiras de Salvaterra e Soure se uniram nas buscas, com o apoio do Corpo de Bombeiros, que também foi acionado para participar da operação de resgate. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os destroços da embarcação, onde José estava, foram encontrados.

Parentes do pescador contaram que ele costumava pescar sozinho. José Maria estava em uma pequena embarcação chamada “Eu” e pescava nas proximidades da Vila de Jubim. Em nota, a Polícia Civil informa que apura as circunstâncias do acidente que ocasionou a morte do homem.

O corpo da vítima foi encontrado na manhã desta quarta-feira (26). Uma equipe da Delegacia Fluvial, juntamente com o Corpo de Bombeiros, está indo até o local para fazer a remoção do corpo e trazer para Belém. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

Fonte: Ingrid Sales – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/03/2025/15:44:10

